Demenzkranke Seniorin: Polizeihund wird zum Retter

Eine 87-jährige demenzkranke Frau wurde in der Nacht zum Sonntag in Wien-Donaustadt nach mehrstündiger Suche wohlbehalten aufgefunden. Die Seniorin hatte gegen 23 Uhr am Samstagabend die Wohnung verlassen und fand aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr selbstständig zurück. Ihr Sohn alarmierte gegen 3.45 Uhr den Polizeinotruf, nachdem seine Mutter auch nach mehreren Stunden nicht heimgekehrt war.

Polizeidiensthund folgt drei Kilometer langer Fährte

Um die vermisste Seniorin rasch zu finden, wurden neben mehreren Polizeistreifen auch ein Diensthundeführer mit seinem Polizeihund "Loris v. Heustadlwasser" eingesetzt. Mit Hilfe eines persönlichen Gegenstands der Vermissten als Geruchsträger nahm der speziell ausgebildete Vierbeiner umgehend die Fährte auf.