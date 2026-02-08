Demenzkranke Seniorin: Polizeihund wird zum Retter
Eine 87-jährige demenzkranke Frau wurde in der Nacht zum Sonntag in Wien-Donaustadt nach mehrstündiger Suche wohlbehalten aufgefunden. Die Seniorin hatte gegen 23 Uhr am Samstagabend die Wohnung verlassen und fand aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr selbstständig zurück. Ihr Sohn alarmierte gegen 3.45 Uhr den Polizeinotruf, nachdem seine Mutter auch nach mehreren Stunden nicht heimgekehrt war.
Polizeidiensthund folgt drei Kilometer langer Fährte
Um die vermisste Seniorin rasch zu finden, wurden neben mehreren Polizeistreifen auch ein Diensthundeführer mit seinem Polizeihund "Loris v. Heustadlwasser" eingesetzt. Mit Hilfe eines persönlichen Gegenstands der Vermissten als Geruchsträger nahm der speziell ausgebildete Vierbeiner umgehend die Fährte auf.
Nach etwa drei Kilometern führte "Loris" die Einsatzkräfte zu der orientierungslosen Frau, die zu diesem Zeitpunkt auf einem Weg unterwegs war.
Glückliche Heimkehr dank tierischer Hilfe
Die 87-Jährige war bei ihrer Auffindung wohlauf, hatte jedoch aufgrund ihrer Demenzerkrankung die Orientierung verloren. Die Beamten brachten die Seniorin sicher zurück in ihre Wohnung, wo sie ihrem erleichterten Sohn übergeben wurde. Dieser zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften und insbesondere gegenüber Polizeidiensthund "Loris v. Heustadlwasser" ausgesprochen dankbar. Der Fall unterstreicht die wichtige Rolle von Polizeidiensthunden bei der Suche nach vermissten Personen.
Kommentare