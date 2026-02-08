Mit Axt gegen Lokalgäste: 25-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen

Ein 25-jähriger rumänischer Staatsangehöriger soll am Freitagabend in Wien-Favoriten Gäste eines Lokals mit einer Axt bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr in unmittelbarer Nähe zur ebenerdigen Wohnung des Tatverdächtigen. Laut Polizeibericht soll der Mann den Lokalgästen mit dem Umbringen gedroht haben.

Die Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Lärmbelästigung als mögliches Motiv

Als Grund für sein Verhalten gab der Tatverdächtige an, dass die Gäste des gegenüberliegenden Lokals seit Monaten zu laut gewesen seien. Zudem sollen sie wiederholt Müll auf seinem Fensterbrett hinterlassen haben. Der 25-Jährige behauptete außerdem, von den Lokalgästen ausgelacht und verspottet worden zu sein. Inwieweit diese Angaben zutreffen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rechtliche Konsequenzen

Dem Verdächtigen wird gefährliche Drohung vorgeworfen. Nach der vorläufigen Festnahme werden nun weitere Untersuchungen durchgeführt. Die sichergestellte Axt wird als Beweismittel im Verfahren dienen.