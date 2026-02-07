Festnahme am Wiener Hauptbahnhof: Gesuchter Mann geschnappt

Am Wiener Hauptbahnhof nahmen Beamte der Fremdenpolizei am Donnerstagabend einen international gesuchten Mann fest. Der 30-jährige ungarische Staatsangehörige geriet bei einer Routinekontrolle ins Visier der Polizisten, als er keine Ausweisdokumente vorweisen konnte. Nach einer umfassenden Identitätsüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Verdächtiger konnte sich nicht ausweisen

Polizisten der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) führten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr am Bahnhofsvorplatz des Wiener Hauptbahnhofs routinemäßige Personenkontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachkommen konnte. Er gab an, keine Dokumente bei sich zu haben, nannte jedoch seinen Namen und sein Geburtsdatum.