Festnahme am Wiener Hauptbahnhof: Gesuchter Mann geschnappt
Am Wiener Hauptbahnhof nahmen Beamte der Fremdenpolizei am Donnerstagabend einen international gesuchten Mann fest. Der 30-jährige ungarische Staatsangehörige geriet bei einer Routinekontrolle ins Visier der Polizisten, als er keine Ausweisdokumente vorweisen konnte. Nach einer umfassenden Identitätsüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.
Verdächtiger konnte sich nicht ausweisen
Polizisten der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) führten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr am Bahnhofsvorplatz des Wiener Hauptbahnhofs routinemäßige Personenkontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachkommen konnte. Er gab an, keine Dokumente bei sich zu haben, nannte jedoch seinen Namen und sein Geburtsdatum.
Da die sofortige Abfrage dieser Angaben kein Ergebnis lieferte und die Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, brachten die Beamten den Mann zur nahegelegenen Polizeiinspektion.
Internationale Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher
Bei der anschließenden gründlichen Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass es sich um einen 30-jährigen ungarischen Staatsangehörigen handelt, der von der Staatsanwaltschaft Wien zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, mehrere Einbruchsdiebstähle im Bundesgebiet begangen zu haben.
Darüber hinaus wird der Mann in mehreren EU-Mitgliedstaaten wegen weiterer mutmaßlicher strafbarer Handlungen gesucht. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt. Die weiteren Ermittlungen zu den ihm vorgeworfenen Straftaten dauern an.
