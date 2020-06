Urban Boulder: "Stadt ist unser Spielplatz"

Philipp Stromer ist der Kopf der Community in Wien und schon seit sechs Jahren in dieser Szene unterwegs. "Solche unbedachten Aktionen ziehen den Sport in den Dreck und verpassen uns ein schlechtes Image", klagt der 33-Jährige, der im "echten Leben" Architekt ist.

Als der KURIER Stromer zum Interview trifft, fällt sofort auf, wie der Kletterer das Gebäude ansieht. Er überlegt, wo man an den Mauern am besten Halt finden könnte und welche Route am geeignetsten wäre, um den mehrstöckigen Bau zu erklimmen. "Die Stadt ist unser Spielplatz", sagt Stromer.

Die Urban-Boulder-Sportler veranstalten auch Wettbewerbe in Wien. Bisher alles unangemeldet. "Wir sind in einer rechtlichen Grauzone. Es gibt kein Gesetz, das verbietet, auf Brücken oder Gebäude zu klettern." Wenn besorgte Anrainer trotzdem die Polizei rufen, werden die waghalsigen Sportler meistens nur verwarnt. "So lange wir nichts kaputtmachen und nirgends eindringen, kann uns keiner anzeigen."

Das bestätigt auch Roman Haslinger von der Wiener Polizei. "Wir können die Kletterer nur wegen Hausfriedensbruchs anzeigen." Sollte es doch zu einem größeren Einsatz kommen, weil ein Kletterer geborgen werden müsste, dann können aber unangenehme Konsequenzen drohen. "Ein Polizeieinsatz kann mehrere Tausend Euro kosten. Das müssen die Sportler dann selbst zahlen", warnt der Polizist.