Burschen wollten von Turm springen

Fünf junge Männer hielten Donnerstagabend die Einsatzkräfte in Atem: Die Basejumper wollten von einem der beiden Flaktürme im Augarten springen. Doch ein Passant entdeckte die Jugendlichen, die von 55 Metern Höhe in die Tiefe springen wollten, und schlug Alarm.

Die Polizei rückte mit Megafonen an und forderte die Burschen auf, den Turm zu verlassen. Doch nur zwei der fünf kamen der Aufforderung nach. Die restlichen drei verschanzten sich in dem Turm. Die Wega musste anrücken. Und auch Feuerwehr und Rettung bezogen Stellung. Schließlich konnten die Basejumper aus dem Gebäude gebracht werden. Die Burschen im Alter von 16 bis 26 Jahre blieben unverletzt. Der Flakturm ist eigentlich gesperrt – doch die Jugendlichen dürften einige Holzbretter gelockert haben und so in das Innere gelangt sein. Die Flaktürme im Augarten wurden im Zweiten Weltkrieg errichtet und stehen unter Denkmalschutz.