Posse bei Neos-Fraktion Unos: WKW-Vizepräsident bleibt doch im Amt

Am Dienstag haben die pinken Wirtschaftsvertreter UNOS via Aussendung verkündet, dass sie das Amt des kooptierten Vizepräsidenten in der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) zurücklegen. „Wir setzen damit ein bewusstes Zeichen, dass wir Reformen auch selbst vorleben“, erklärte UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard. Nur hat man in der Fraktion die Rechnung ohne den tatsächlichen Vizepräsidenten gemacht.

Conrad Bauer trägt die Entscheidung nämlich nicht mit, wie er dem KURIER auf Nachfrage bestätigt, und werde vorerst im Amt bleiben. Laut Statut kann er dieses nur persönlich zurücklegen – oder das Präsidium beruft ihn ab. Er wolle die Funktion beibehalten, weil er Vollblut-Unternehmer sei und „mich gerne für alle Gewerbetreibenden und für den Wirtschaftsstandort Wien tagtäglich einsetze.“ Einsicht in relevante Unterlagen Zudem wären die UNOS mit einem Rückzug aus dem Präsidium nicht mehr an der Quelle der wichtigsten Informationen. Als kooptierter Vizepräsident hat man das Recht, relevante Unterlagen einzusehen, erklärt man auch bei der Grünen Wirtschaft.

Struktur Grundsätzlich gibt es in der WKW zwei offizielle Vizepräsidenten: Das ist einerseits Margarete Kriz-Zwittkovits, die wie Ruck dem Wirtschaftsbund (WB) angehört, andererseits Marko Fischer aus dem roten SWV. Laut Wirtschaftskammergesetz ist es aber auch möglich, Vizepräsidenten zu kooptieren, die Sitz und eine beratende Stimme haben. Derzeit gibt es vier kooptierte Vizepräsidenten in Wien.

Diese Fraktion hat mit Hans Arsenovic ebenfalls einen kooptierten Vizepräsidenten in der WKW. Der Informationsfluss sei der wesentliche Punkt, warum man sich „in der aktuellen Verfasstheit der Kammer“ gegen eine Abschaffung der kooptierten Ämter ausspreche, wie es in der Grünen Wirtschaft heißt. Langfristig wolle man sich aber für mehr Transparenz in den Gremien einsetzen. Streitpunkt: Geld Ein wesentlicher Streitpunkt ist die Funktionslage. Diese beträgt laut Transparenzdatenbank monatlich 5.000 bis 7.000 Euro. Laut Grüner Wirtschaft würde Arsenovic aber wesentlich weniger bekommen.