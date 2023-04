Ungewöhnliche Beute: Mutmaßlicher Ladendieb hatte es auf DVDs abgesehen

Der Ladendetektiv eines Geschäftes in der Landstraßer Hauptstraße beobachtete einen Mann, der sich offenbar gerade mehrere DVDs einsteckte, um dann ohne zu bezahlen den Laden zu verlassen. Der Mann nahm die Verfolgung auf. In einer nahe gelegenen S-Bahn-Station konnte der Ladendetektiv den mutmaßlichen Dieb schließlich anhalten und die Polizei verständigen.

Geldprobleme als Motiv

Die Beamten stellten fest, dass der 31-jährige Österreicher bereits in den vergangenen Monaten mehrere Ladendiebstähle begangen haben soll. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde der Mann festgenommen. In seiner Einvernahme zeigte er sich geständig und gab Geldprobleme als Motiv an.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.