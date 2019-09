Causa Flächenwidmung: Chorherr bestreitet Vorwürfe

Chorherr bestreitet, dass es dafür Gefälligkeiten bei Widmungen gegeben hat: „Mein Handeln in der Stadtplanungspolitik hatte immer zu 100 Prozent das Interesse Wiens im Auge“, betont er in einer schriftlichen Stellungnahme. „Ich kann dezidiert ausschließen, dass Spenden an zwei südafrikanische Schulen dieses jemals beeinflusst haben.“

Der grüne Ex-Politiker spricht davon, dass „die Vorwürfe bereits seit 2017 existieren würden.“ Aus parteipolitischen Gründen seien sie „jetzt zehn Tage vor der Wahl“ öffentlich gemacht worden.