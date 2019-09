Fragwürdige Widmungen: Neos bringen weitere Anzeige ein

Anstoß der Ermittlungen war eine Anzeige aus dem Jahr 2017 gegen den damaligen grünen Gemeinderat, der auch im Planungsausschuss saß. Für sein Ithuba-Schulprojekt in Afrika hatte er über einen Verein Spenden von Immobilienentwicklern entgegengenommen.

Für die Neos eine mehr als schiefe Optik, die auch das von Chorherr unterstützte Projekt Hochhaus-Projekt Danube Flats in einem neuen Licht erscheinen lassen würden: „Eine Aufwertung des Bauplatzes an der Reichsbrücke von Kategorie V (Bauhöhe 26 Meter) zu einem Hochhaus mit 163 Metern ist vor allem von Chorherr stark unterstützt worden, zur Freude der Bauherren Soravia“, sagt Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr. „Auch Erwin Soravia gehört zu den bekannten Spendern an Ithuba. Chorherr wiederum dockt nach seinem Ausscheiden aus der Politik beruflich bei Erwin Soravia an. Sind diese Zusammenhänge wirklich alle zufällig?“