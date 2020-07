Ungeliebte Parkwächter im Einsatz

Thomas Kopp wirft einen Blick auf die Windschutzscheibe und zückt seinen Minicomputer. "Da machen wir eine Abfrage", sagt Kopp zu seiner Kollegin Uschi Treimer. Seit drei Jahren ist er Parkraumüberwachungsorgan, wie die Weißkappler im Amtsdeutsch bezeichnet werden. Vieles in seinem Job ist Routine. Aber nächste Woche geht es in neue Gebiete, jenseits des Gürtels.

Knopp tippt das Kennzeichen ein, nach wenigen Sekunden kommt die Antwort. "Der hat ein Handyparkticket", sagt Kopp während Treimer das nächste Auto kontrolliert. Zehn Kilometer gehen die beiden im Schnitt, die heutige Tour durch Mariahilf ist eine angenehme.

Am Montag müssen Kopp und Treimer auch in den 12., 14., 15., 16. und 17. Bezirks, weil dort ab 1. Oktober auch das Parkpickerl gilt. Die 420 Weißkappler werden die neuen und alten Kurzparkzonen überwachen. Sie bekommen jeden Tag andere Routen zugeteilt. So sollen Absprachen verhindert werden.

Autofahrer, die erwischt werden, zahlen 36 Euro Strafe. Wird nach zwei Strafzetteln das Auto nicht bewegt, kommt die Parkkralle zum Einsatz.