Unfall bei Hochschaubahn durch Bremsdefekt

Ein lädierter linker Oberarm, aufgeschürfte Schienbeine und ein Bluterguss am Kinn - die Bilanz des Hochschaubahn-Unfalles im Wiener Wurstelprater erinnert an einen Autocrash.

Sonntagnachmittag fuhren zwei Väter mit ihren Kindern (7 und 9) auf der Super-8er-Bahn hinter dem Riesenrad. Die lustige Berg- und Talfahrt fand allerdings ein schmerzhaftes Ende. Als das Wagerl am Schluss der Fahrt abgebremst werden sollte, versagte die Technik und krachte in einen bereits stehenden Wagen.