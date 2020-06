Unerlaubte Ablagerung im AKH fing Feuer

"Aus bisher ungeklärter Ursache ist es heute Vormittag im AKH-Wien zu einem Kleinbrand von Deckenmaterial gekommen." So steht es in der Aussendung der Wiener Berufsfeuerwehr. Was nicht auf den ersten Blick hervorgeht, ist, wo es am Mittwoch gegen 9.15 Uhr gebrannt hat.

Denn es handelt sich nicht um den Plafond des Stiegenhauses, sondern um dort abgelagertes Dämmmaterial. Bemerkenswert daran ist, dass solche Ablagerungen im größten Spitals Österreichs, in dem sich täglich so viele Menschen aufhalten wie in Eisenstadt wohnen, verboten sind. Das Stiegenhaus ist auch als Fluchtweg gedacht. Weshalb das Material Feuer fing, ist noch unklar. "Wir ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung", erklärt Polizei-Sprecher Roman Hahslinger auf KURIER-Anfrage. Beamte begannen mit der Befragung von Patienten.