Unbekannter rammte Lokalgast in Wien Messer in den Oberschenkel

Am Dienstagabend feierte eine geschlossene Gesellschaft in einem Lokal am Keplerplatz eine Party. Um kurz vor 20 Uhr betraten drei Männer das Restaurant und begannen mit den Gästen zu streiten. Die Auseinandersetzung eskalierte, einer der Männer zückte daraufhin ein Messer und rammte es einem Lokalgast in den Oberschenkel. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Suche ohne Erfolg

Als die Beamten im Lokal in Favoriten eintrafen, war die Berufsrettung Wien bereits vor Ort und versorgte den Verletzten. Im Zuge der ersten Erhebungen konnten drei Täter ermittelt werden, nach denen die Polizei derzeit fahndet. Die Suche verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen laufen.

