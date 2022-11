Unbekannter Mann überfiel Tankstelle in Wien-Meidling

Eine Tankstelle in Wien-Meidling ist am Dienstag beraubt worden. Ein 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann hatte bis 21.50 Uhr gewartet - kurz bevor die Tankstelle zusperren sollte - und dort den Angestellten mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Bargelds gefordert. Nachdem der Tankwart eine Tragtasche gefüllt hatte, flüchtete der Kriminelle, der u.a. einen auffälligen gelben Kapuzenpullover trug, auf der Fasangartengasse stadtauswärts, berichtete die Polizei am Mittwoch.

