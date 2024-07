Umzug im Zoo Schönbrunn: Nasenbären-Jungtiere siedelten in Bären-WG um

Die vier Nasenbären-Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn sind von ihrem abgesonderten Quartier in die 1.400 Quadratmeter große Hauptanlage umgezogen.

"Unsere Besucherinnen und Besucher können sie dabei beobachten, wie sie auf Bäume klettern, im Dickicht nach Nahrung wie Insekten, Fleisch und Obst suchen oder in der Gruppe zusammengekuschelt ruhen", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

Vom Nest in der Innenanlage ausgezogen

Die Jungtiere wurden bereits im Juni geboren. Da Nasenbären aber blind und gehörlos zur Welt kommen, wurden sie von ihrer Mutter vorerst in einem Nest in der Innenanlage versorgt.

Nasenbären-Nachwuchs gibt es im Tiergarten Schönbrunn regelmäßig. Doch erst 2023 sind die Weißrüssel-Nasenbären in die 1.400 Quadratmeter große Anlage der Brillenbären eingezogen.

Die Wohngemeinschaft zwischen Brillenbären und Nasenbären, deren Verbreitungsgebiet sich auch in der Wildbahn überschneidet, hat sich dem Zoo zufolge mittlerweile gut eingespielt. "Die Jungtiere machen allerdings noch einen großen Bogen um die vergleichsweise doch mächtigen Brillenbären - Neugier hat eben auch ihre Grenzen", hieß es.