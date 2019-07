Umweg für die Mehrweg-Kaffeebecher für die Stadt

Ausgerechnet in der Filiale der Bäckerei Mann in der Naglergasse, vor der Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ) mit einer überdimensionalen Papp-Kaffeetasse posiert, geht es nicht. „Wir haben leider ein Platzproblem“, sagt der Chef.

Wer seinen Kaffeebecher loswerden will, muss in diesem Fall zum Automaten am Schwedenplatz – oder in ein anderes teilnehmendes Café.

Seit Kurzem läuft das Mehrwegsystem für Kaffeebecher der Stadt in Kooperation mit dem Unternehmen „CupSolutions“: Wienerinnen und Wiener können sich um einen Euro einen Kaffeebecher aus Plastik kaufen und bei den teilnehmenden Lokalen befüllen lassen.