Umkämpftes Milliardengeschäft mit Blutplasma

Wirtschaftsfaktor

Standorte Plasma spenden kann man in den BioLife-Plasmazentren in der Kirchengasse, in der Operngasse, im Donauzentrum und in Favoriten (www.plasmazentrum.at). Oder in den Europlasma-Filialen am Alsergrund sowie in Floridsdorf (www.europlasma.at). Die Aufwandsentschädigung beträgt 20 bis 25 Euro

40.000 Plasmaspender gibt es pro Jahr in Österreich. Sie sorgen jährlich für 500.000 Liter direkt gespendetes Plasma. Doch das Spendenvolumen geht zurück. Um zehn Prozent seit 2015 und um 50 Prozent im Zuge der Covid-19-Lockdowns

Ökonomische Bedeutung Die Wiener Plasmawirtschaft verzeichnet eine Bruttowertschöpfung von 1.076,3 Millionen Euro pro Jahr. In Wien schafft man 8.879 Jobs, im ganzen Bundesgebiet 10.595