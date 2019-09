Überraschungskonzert: Amanda Palmer singt am Samstag am Karlsplatz

Die US-amerikanische Sängerin und Komponistin Amanda Palmer ist derzeit mit ihrem neuen Album "There Will Be No Intermission" auf Tournee. Am Samstag, 14. September, macht sie im Wiener Konzerthaus Station.

Doch davor gibt sie noch ein anderes Konzert, wie FM4 berichtet. Im Zuge von "Open Piano for Refugees" wird sie am Samstag, pünktlich um 14 Uhr, am Karlsplatz auftreten.