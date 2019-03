Amanda Palmer: Schockierend ehrliche Beichte

Bedenken, das alles – aber auch die „dunkle Seite der Mutterschaft“, Tod und Verlust – fast wie Tagebucheinträge in Songs zu fassen, hatte sie nicht: „Ich habe mehr Angst davor, Lieder ohne Bedeutung zu schreiben. Ich habe das alles aber auch nicht bewusst für ein Album geschrieben, sondern um zu überleben und einen Sinn in all den Dramen zu finden. Speziell beim Thema Abtreibung fühlt es sich schon irritierend an, diejenige zu sein, die als erste darüber spricht. Aber ich hoffe, dass in 2019 alle so aufgeklärt sind, zu sehen, dass jeder über das sprechen soll, was ihm emotional wichtig ist. Dass wir das bis jetzt nicht zugelassen haben, hat uns als Gesellschaft so zu Grunde gerichtet.“