Überkopfwegweiser drohte bei AKH Wien auf die Straße zu stürzen

Sirenengeheul und Blaulicht sorgen rund um das AKH Wien normalerweise kaum für Aufsehen. Anders an diesem Samstagvormittag, als ein Feuerwehrauto vor dem Krankenhaus vorfuhr.

Schild mit Kran entfernt

Für die Patienten bestand aber keine Gefahr, wie die Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage mitteilte. Ein Lkw hatte vor dem AKH einen Überkopfwegweiser touchiert. Dieser drohte daraufhin auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Einsatzkräfte griffen aber rasch ein, eine Löschgruppe entfernte mit Hilfe eines Kranfahrzeugs das ramponierte Schild.

Erst am Freitag war die Berufsfeuerwehr Wien bei einem größeren Brand gefordert, als ein altes Holzhaus in der Leopoldstadt in Flammen stand. Verletzt wurde dabei niemand, die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden an. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.