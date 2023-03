Altes Holzhaus in Wien-Leopoldstadt fing Feuer

Flammen schlugen aus den Fenstern des alten, zweistöckigen Holzhauses in der Hafenzufahrtsstraße in der Leopoldstadt, dichter Rauch trat aus dem Gebäude. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen.

Ein erster Feuerwehrtrupp drang sofort unter Atemschutz mit einer Löschleitung ins Erdgeschoss vor, mit drei weiteren Löschleitungen wurde der Brand von außen bekämpft.