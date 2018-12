Überfall in Wiener Kirche: Täter kam mit aufgeklebtem Bart

Zwei Tage nach dem mysteriösen Überfall in der Klosterkirche Maria Immaculata tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. Die Ermittler gehen derzeit von einem Täter aus, ein zweiter wird aber weiterhin nicht ausgeschlossen. Bezüglich der Anzahl der Räuber herrschte anfangs Verwirrung. Während am Donnerstagabend noch nach zwei Verdächtigen gefahndet wurde, hieß es am Freitag, dass es sich doch nur um einen Mann handeln soll. Die widersprüchlichen Zeugenaussagen sollen dazu geführt haben.