Überfall in Post-Filiale gescheitert: Täter ist auf der Flucht

Am Donnerstag um 10 Uhr betrat ein vermeintlicher Kunde eine Post-Filiale in Margareten. Er wartete, bis er am Schalter an der Reihe war, zog plötzlich einen Gegenstand, der einer Waffe sehr ähnlich sah und bedrohte die Angestellte. Als die Frau aber in einen anderen Raum flüchtete, soll auch der Beschuldigte die Filiale verlassen und geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt.

Das Landekriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fahndung nach dem Flüchtenden ist am Laufen.

