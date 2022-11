Ex-Soldat erkennt Granate im eigenen Vorgarten

Am Mittwochvormittag war ein Mann in Wien-Donaustadt mit Arbeiten an seiner Baustelle beschĂ€ftigt, als ihm im Vorgarten plötzlich ein verdĂ€chtiger Gegenstand auffiel. Weil er frĂŒher beim Entminungsdienst des Bundesheeres tĂ€tig war, wusste er sofort, dass es sich um eine Granate handeln könnte und rief die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter stellte fest, dass es sich um eine ungefĂ€hr 25 Zentimeter lange und im Durchmesser ungefĂ€hr acht Zentimeter starke Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Die Wiener Polizei rÀt zu folgenden PrÀventionstipps

Wenn Sie sprengstoffverdÀchtige GegenstÀnde oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzĂŒglich 133 oder 112.

Lassen Sie aufgefundene GegenstÀnde unverÀndert liegen.

SprengstoffverdĂ€chtige GegenstĂ€nde und Kriegsmaterial dĂŒrfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: