Nächste Baustelle: Streckensperre der Linie U4 bei Roßauer Lände

Der Baustellensommer in Wien wirft seine Schatten voraus – und er wird wohl intensiv: 2024 modernisieren die Wiener Linien an insgesamt 100 Stellen im Netz. Insbesondere die Linie U4 kommt dabei laufend an die Reihe. Bereits abgeschlossen in diesem Jahr ist die Sanierung der Weichen zwischen Schwedenplatz und Schottenring (März und April).