U4-Sanierung wird zum Kraftakt

So muss zumindest auf diesem Streckenabschnitt mit einer Teilsperre der 31 Jahre alten Linie gerechnet werden. Das Management der Wiener Linien will diese Teil­sperre nicht bestätigen, ein Dementi hört sich aber anders an: „Eine Sperre ist eine Option. Techniker arbeiten aber an Lösungsansätzen, einen vorrübergehenden Betriebsausfall zu verhindern.“

Für Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner ist die Generalsanierung ein Gebot der Stunde: „Ich habe die Sanierung der U4 in Auftrag gegeben. Anfang 2013 müssen Pläne auf den Tisch.“ Die politische Forderung setzt aber die operativen Abteilungen des Öffi-Unternehmens unter Druck:

Denn anders als bei der U1-Sperre im heurigen Sommer, gibt es entlang des Wientals (in beiden Richtungen) keine Öffi-Alternativen. Um die Passagiere der U4 umzuleiten, müsste entlang der Westeinfahrt und der Hadikgasse ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Bedeutet, dass auf den ohnehin täglich ver­stauten Hauptverkehrs­routen zur und von der Westautobahn Busspuren eingerichtet werden müssten. Das Stauchaos im Westen Wiens wäre somit perfekt.

Aktuell ist der Betrieb der U4 nur durch tägliche Sofortmaßnahmen aufrecht zu erhalten. So müssen Arbeitstrupps beinahe jede Nacht den zerbröselnden Gleiskörper ausbessern. Parallel dazu werden großteils neue V-Wagen auf der maroden Strecke eingesetzt. Denn die dauernden Vibrationen würden den alten Silberpfeilen zu stark zusetzen.