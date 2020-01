U4 hält wieder in der Station Pilgramgasse

Die Wiener U-Bahn-Linie U4 hält ab heute, Freitag, wieder in der Station Pilgramgasse. Züge bleiben somit wieder in beiden Fahrtrichtungen stehen. Die Haltestelle war ein Jahr lang komplett gesperrt. Grund dafür waren Bauarbeiten für die U2-Verlängerung in den Süden. Die U2 wird ab 2027 ebenfalls die Pilgramgasse anfahren.