U4 gleichzeitig mit S45 gesperrt

Sommerzeit ist Ferienzeit ist Baustellenzeit. So ist das nicht nur auf den Straßen Wiens, sondern auch auf den Gleisen.

Auch die Sanierung der U4 geht da in die nächste Runde: ab 2. Juli die Station Heiligenstadt gesperrt, die U4 fährt dann nur von Hütteldorf bis Spittelau. Just zum selben Zeitpunkt wird auch die Vorortelinie S45 teilgesperrt: Konkret ist die S45 von 30. Juni bis 2. September von Ottakring bis Heiligenstadt gesperrt und verkehrt daher nur zwischen Breitensee und Hütteldorf.