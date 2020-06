Tumult in Gericht nach Urteilen für Handgranatenmord

Die Urteilsverkündung im Prozess um den Handgranatenmord löste am Mittwoch im Wiener Landesgericht tumultartige Szenen aus und erforderte notärztlichen Einsatz. Der frühere Berufsschullehrer Kristijan Hasek hatte in der Nacht auf den 11. Jänner 2014 im Streit um illegale Dieselgeschäfte zwei Geschäftspartner in eine tödliche Falle gelockt und mit Kopfschuss sowie einer im Auto gezündeten Handgranate ermordet. Der 35-Jährige nahm seine Strafe – 20 Jahren Haft – zur Kenntnis, sie ist auch bereits rechtskräftig.

Sein Geständnis hatte ihn vor der Höchststrafe, lebenslang, bewahrt. Sein mitangeklagter Bekannter Dejan Vasic bekam wegen Beihilfe zum Mord ebenfalls 20 Jahre Haft. Den 30-Jährigen brachte das nicht rechtskräftige Urteil allerdings aus der Fassung: Er verdrehte die Augen, sackte mit leichenblassem Gesicht zusammen, kam zunächst auf der Anklagebank und schließlich auf dem Fußboden zu liegen.