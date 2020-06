Trockenzeit in den Hallenbädern

Viele Schüler müssen daher noch auf den Schwimmunterricht verzichten, auch weil seit dem Ausfall des Stadthallenbades Wasserfläche fehlt. "Wir sind übervoll", bestätigt Kotinsky.

Im Amalienbad in Favoriten ist zumindest die Trainingshalle wieder für Schüler und Vereine geöffnet. Das Publikum muss sich noch bis 17. 12. gedulden.

Anders ist die Lage beim Stadthallenbad: Hier ist weiter offen, wann und ob das Bad je wieder eröffnet.

Vor zwei Wochen wurde erstmals begonnen, Wasser in die Becken zu lassen. So können die Sachverständigen Wasseraustritte prüfen. Viel wichtiger werden jedoch Messungen an der Statik sein. Ob die angegriffene Spannbetonfassung dem enormen Gewicht eines vollen Beckens standhält, ist fraglich. Auch der Hubboden und die Wasserumwälzung sollen nochmals getestet werden. Ein Ergebnis der Prüfungen wird erst für Dezember erwartet.