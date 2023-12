Trio wollte in Wiener Wohnung eindringen

Obwohl der 18-jährige Bewohner Zuhause war hat ein Trio in der Nacht auf Freitag versucht, in Wien-Floridsdorf in eine Wohnung einzudringen, um an das dort befindliche Suchtgift zu kommen.

Der 18-Jährige, der von den drei Österreichern (18, 19 und 28) bereits einmal ausgeraubt worden war, rief jedoch die Polizei, die die Verdächtigen festnahm.

Ihm selbst wurden die Drogen daraufhin von der Exekutive abgenommen und Anzeige erstattet, berichtete die Polizei am Samstag. Auch bei den Festgenommenen wurden Drogen gefunden, dazu ein Schlagring und Einbruchswerkzeug.