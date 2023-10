Trickbetrüger erbeuteten von 96-Jähriger Wienerin Geld und Schmuck

Trickbetrüger haben von einer 96 Jahre alten Frau am Nationalfeiertag in Wien-Döbling Geld und Wertgegenstände erbeutet. Sie behaupteten am Telefon, dass der Sohn einen Verkehrsunfall hatte und in Untersuchungshaft sitze, die Frau könne ihn mittels Kaution freikaufen. Die 96-Jährige übergab Geld im sechsstelligen Bereich und Schmuck an einen Verdächtigen, der sich davon machte. Als sie ihren Sohn schließlich anrief, wurde klar, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Gegen 15.00 Uhr hatte die 96-Jährige den Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin des "Amtsgerichts" erhalten. Als die Frau während es Telefonats weiter nach ihrem Sohn fragte, soll eine männliche Stimme weinerlich um Hilfe gebeten haben. Daraufhin übergab sie Geld und Wertgegenstände an einen Verdächtigen, der die vermeintliche "Kaution" abholen kam.

Polizei warnt erneut vor dieser Masche

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Anrufen. Sollte telefonisch Geld gefordert werden, sofort auflegen. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen oder Angebote eingehen werden, so der Tipp der Kriminalprävention.