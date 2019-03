Treffpunkt Wien: Von Löwen, hektischen Menschen und Bösewichten

„Ich bin ins U4. Dort war Heaven, also Gay Night. Und ich habe mich gefühlt wie im Schlaraffenland. Da waren so wunderbare Menschen, die mich alle irrsinnig freudig begrüßt haben. Mir Anhänger oder CDs geschenkt haben. Und ich war total happy, weil ich als Kärntner in der großen Stadt war, in der alles möglich ist.“

Happy ist er heute in Wien immer noch. Mittlerweile verheiratet, mit zwei Kindern. Wien hat er vor allem während seiner Zeit in New York schätzen gelernt, wo er als erster Österreicher in der Show "Blue Man Group" mitspielte.

" New York ist natürlich saucool. Und es ist auch beeindruckend, dass man 24/7 alles besorgen kann und Leute um 4.30 Uhr im Fitnessstudio joggen, während man leicht erheitert nach Hause geht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht: Naaa, das ist mir doch too much."