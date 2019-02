Treffpunkt Wien: Aus der Wüste ins Nachtleben

Inspiration hat sie sich zuletzt in Kalifornien geholt, Wohnungen hat sie in Berlin und London und ihre neue Band hat sie auch in der englischen Hauptstadt gefunden.

Nach Wien verschlägt es die österreichische Sängerin Anna F., vierfache Amadeus-Gewinnerin, jedenfalls nicht mehr so oft. Aber wenn – etwa um ihre neue Single zu promoten – kehrt sie regelmäßig in jenem Lokal ein, das sie soeben betreten hat: das Café Goldegg in der Argentinierstraße in Wien-Wieden. Ein Kaffeehaus mit klassischer Holzvertäfelung, Billardtischen und exotisch-buntem Hinterzimmer inklusive roten Samtvorhängen und Leopardenpölstern.