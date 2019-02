Treffpunkt Wien: Von runden Bars und schiefen Stücken

Am liebsten würde Schauspieler und Ex-Schlawiner Alexander Jagsch ja in London leben. Weil er den englischen Humor liebt. Weil er die dortige Theaterszene toll findet. Und weil ihm die Stadt einfach so gut gefällt.

Aber irgendwie hat sich der Umzug nie ergeben. Auch, weil er für seinen Beruf die deutsche Sprache braucht. Und so versucht er, London so oft wie möglich in Wien zu spüren.

Einen richtig guten Gin Tonic mit Gurke und Pfeffer, wie er ihn aus London kennt, findet er zum Beispiel in der R&Bar (gesprochen: Rundbar) in der Lindengasse 1 in Wien-Neubau, in der er sich soeben eingefunden hat.