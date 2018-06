Treffpunkt Wien: Sie rockt den Saftladen

Virginia Ernst hat sich im „Red Apple“ eingefunden, einer Saft- und Crêpes-Bar, die vergangenen Herbst in Ottakring eröffnet hat. Gastronomieerfahrung haben die Lokalchefs Tanja und Vaios Vassilakopoulos zwar reichlich, gesammelt haben sie diese allerdings nicht in Österreich, sondern in Griechenland. Vor fünf Jahren sind die beiden aufgrund der wirtschaftlichen Situation von Athen nach Wien gezogen – und eröffneten im Erdgeschoß ihres Wohnhauses neuerlich ein Lokal. In der Possingergasse, einer Gegend in der hippe Restaurants rar sind, richteten sie ein stylishes Café ein, mit Ziegelsteinen aus Thessaloniki und Sofabezügen aus alten Kakaosäcken. Hier bieten sie frisch gepresste Säfte und süße wie salzige Fächerpalatschinken an. Das gesunde Angebot richtet sich vor allem an Schüler der nahe gelegenen Modeschule.