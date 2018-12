Treffpunkt Wien: Über Weiden und Wolfsbarschfilet

„Die Weiden“ handelt vom frisch verliebten Paar Peter und Lea, das einen Strom hinabfährt – hinein in das Herz eines zerrissenen Europas. Seine Figur des Komponisten Krachmeyer, das gefällt Udo Samel, „greift mit seinen Aussagen an eine Achse, die in Österreich ja gerade wieder bewegt wird – und zwar rückwärts. ,Willkommen im Dunkelland‘, wie es in der Oper heißt.“