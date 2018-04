Treffpunkt Wien: Gesangspause im Granatapfel

Roberto d’Atri ist Gastronom in siebter Generation. Sein Vater, Nicola d’Atri, war in den 60er-Jahren mit der Familie von Apulien nach München gezogenund hatte mehrere Restaurants eröffnet. 2001 wurde Österreich die neue Heimat. Zunächst kam die „Osteria d’Atri“. 2008 folgte „Il Melograno“, eine Anspielung auf Nicola d’Atris erste Arbeit. Er hatte als 7-Jähriger in einem Gutshof mit diesem Namen gearbeitet.

Auch bei Lippert hat sich die Karriere bereits als Kind abgezeichnet. Lippert wuchs bei seinen Großeltern auf und saß schon als 4-Jähriger neben seinem Großvater auf der Orgelbank. Er ging zu den Wiener Sängerknaben und nahm Platten mit Größen wie Herbert von Karajan auf.

Nach der Schule wollte Lippert die Sängerkarriere eigentlich nicht weiter verfolgen. „Sie hat mich genervt“, gesteht er, während die Orecchiette serviert werden. „Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass man im Leben das Zepter gar nicht so sehr in der Hand hat. Am Ende passiert doch, was passieren muss.“ Er lacht.

Um sein Studium zu finanzieren, arbeitete er nämlich bei den Sängerknaben als Erzieher. Und dort hat er eines Tages auf einem gewissen Örtchen gesungen. Just in einem Zeitpunkt, als sich auch der musikalische Leiter, ein Herr Gillesberger, dort befand und ihn hörte. Was er denn neben seiner Tätigkeit als Erzieher tue, fragte Gillesberger. „Ich studier Malerei und Musikpädagogik.“ – „Ja, bist du wahnsinnig!“, rief der Leiter und zwang ihn, am nächsten Tag Professoren vorzusingen. „Ich wollt das nicht, hab mich zunächst gewehrt und mich nicht vorbereitet“, sagt Lippert und schmunzelt bei der Erinnerung. Aber die Musik hatte nun einmal anderes mit ihm vor, die Professoren waren von ihm begeistert.

Heute ist Lippert froh, dass es so gekommen ist. Und der Operette hätte er sonst ja auch nicht unter die Arme greifen können.