Treffpunkt Wien mit Lotte Tobisch: Zwischen Oper und Ober

Und sie hat in ihrem Leben mehr geschafft, als manch einer in drei nicht unterbringen würde: Fixengagement am Burgtheater, 15 Jahre Opernball-Organisation, 23 Jahre Präsidentin des Künstlerheims, Bücher schreiben: Was ist ihr Erfolgsgeheimnis?

Sie denkt kurz nach, sticht in den Spargel: „Interesse“, sagt sie dann. „Ich bin nicht ehrgeizig, aber wenn mich etwas interessiert, dann mach ich es einfach.“

Glück gehöre auch dazu. Und ihre positive Lebenseinstellung: „Es gibt einen alten marxistischen Satz, den ich für mich umgedreht habe: Kontrolle ist gut. Vertrauen ist besser.“