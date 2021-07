Treffpunkt Wien: Chansons im Kopf, Tapas im Bauch

Maria singt Bill

„I mecht so gern landen“ bis „Café de Flor“. Von Liebe und Verletzung, Sehnsucht und Verlorenheit singt Maria Bill am 10. und 11. Jänner im Stadtsaal. Karten gibt es unter 01/909 2244 oder www.oeticket.com.

100. Geburtstag Édith Piaf

Am 19. Dezember wäre Édith Piaf 100 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum singt Maria Bill an diesem Tag im Grazer Schauspielhaus und am 24. Februar im Wiener Konzerthaus.

Maria Bill singt Jacques Brel

Das Konzert findet am 12. Februar im Porgy & Bess statt.

