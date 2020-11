Trauergottesdienst im Stephansdom: Fünf Kerzen für die Toten

Nicht ganz eine Stunde dauerte der Gottesdienst, besonders eingehende Worte fand Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Er hat ein Gebet gesprochen:

Oh, Allah, unser Schöpfer. Du bist der Allerbarmer, der Barmherzige, hilf uns in diesen schwierigen Stunden, in dieser schweren Zeit. Hilf den Menschen, die leiden, die deine Hilfe jetzt benötigen. Schütze uns, unsere Familien, unsere Freunde, unser Land und die Menschheit vor Terror. Schenke uns die Geduld des Propheten Josef, schenke uns die Barmherzigkeit des Propheten Hiob. Möge Trauer zu Hoffnung werden. Möge Rache zu Barmherzigkeit werden. Oh Allah, mache diese Welt zu einem Ort des sicheren Friedens.

Vural beendete sein Gebet mit einem "Amen".