Transsibirische Eisenbahn soll nach Wien fahren

Just am Tag der Schneestürme geht die Wiener Wirtschaftskammer mit einem Ausbauplan für die Transsibirische Eisenbahn in die Offensive. "Das wäre eine einmalige Chance für den Wirtschaftsstandort Wien", sagt Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck zum KURIER. Er wirbt im Wirtschaftskammer-Wahlkampf damit, die Transsibirische Eisenbahn, die derzeit im slowakischen Košice endet, bis nach Wien zu führen. Etwa 420 Kilometer Schienen müssten dafür verlegt werden. In Wien könnten die Güter in einem großen Frachtenbahnhof von der Breitspur (1520 mm Spurbreite) auf die in Westeuropa gebräuchliche Normalspur (1435 mm) umgeladen werden. Denn derzeit werden viele Güter per Schiff transportiert. Von Wladiwostok bis zu einem europäischen Hafen sind diese knapp ein Monat unterwegs. Mit der Bahn ginge das in der Hälfte der Zeit.