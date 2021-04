Trafik in Floridsdorf überfallen: Mann mit schwarzem Revolver gesucht

Ein älterer Mann soll am Montagnachmittag eine Trafik in Wien-Floridsdorf überfallen haben. Der Mann war mit einem schwarzen Revolver bewaffnet und soll gegen 14.07 Uhr Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der Trafik entwendet haben.

Zunächst stellte sich der Mann mit anderen Kunden vor der Trafik an, im Lokal soll er dann den Angestellten mit dem Revolver bedroht haben. Vor dem Verlassen des Lokals versteckte er die Waffe in einer Umhängetasche. Zwar leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten ein, diese blieb aber ohne Erfolg. Die Fluchtrichtung des Mannes ist derzeit noch unbekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von etwaigen Zeugen. "Da zum Tatzeitpunkt mehrere Personen mit dem Tatverdächtigen vor der Trafik gewartet hatten, startet die Wiener Polizei nun einen Zeugenaufruf. Alle Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden", heißt es von der Polizei. Unter der Telefonnummer 01-31310-67800 können Hinweise abgegeben werden.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen älteren Mann handeln, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Sturmhaube mit einer weißen FFP2-Maske darüber trug. Er soll eine schwarze Softshelljacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit zwei weißen Quer- und einem Längsstreifen sowie eine schwarze Sonnenbrille getragen haben. Dabei hatte er auch eine dunkelblaue Umhängetasche. Der Mann ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und spricht Wiener Dialekt.

