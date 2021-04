Opfer gesucht: Betrüger soll Gold zum Spottpreis ergaunert haben

Die späteren Opfer meldeten sich telefonisch bei dem mutmaßlichen Betrüger und vereinbarten ein Treffen. Vor Ort machte der Mann dann erstaunlich gute Angebote für die gebrauchten Gegenstände. Kurz darauf soll es allerdings stets zu den eigentlichen Betrugshandlung gekommen sein.

Die Verkäufer fragte der Mann in Folge, ob auch Gold vorhanden wäre und man dieses verkaufen wolle. Er bot dabei jeweils Summen an, die nur einem Viertel des eigentlichen Wertes entsprachen. Die Opfer waren, offenbar durch das zuvor so gute Angebot für die gebrauchten Waren, in der Regel mit dem Goldverkauf einverstanden.