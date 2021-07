Tourist kam nach Herzinfarkt zurück nach Wien, um Rettern zu danken

Mehr als eineinhalb Jahren nach seinem Herzinfarkt bei einer Wien-Reise hat ein bayrischer Tourist die Bundeshauptstadt wieder besucht und sich bei seinen damaligen Lebensrettern bedankt. Der damals 68-Jährige brach am 2. November 2019 in der U-Bahnstation Karlsplatz zusammen. Beamte, die sich wegen einer Versammlung zufällig in der Nähe befunden haben, eilten zu dem Erkrankten und retteten ihm das Leben, berichtete die Polizei am Samstag.