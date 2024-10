Toter Säugling in Wien: Mordprozess gegen Vater startet

Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen 29-Jährigen, dem vorgeworfen wird, seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten starb der Bub Anfang Februar 2024 "eindeutig" an den Folgen eines Schütteltraumas. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der Angeklagte die einzige Person mit einem Gelegenheitsverhältnis, das zu bewirken.