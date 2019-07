Toter in Wiener Park: Tatverdächtiger geständig

Eine Spaziergängerin entdeckte am Sonntagvormittag in einem Park bei der Maiselgasse in Wien-Landstraße eine teilweise mit Laub und Zweigen bedeckte Männerleiche. In der Nähe des Tatorts wurde eine Person festgenommen, die sich verdächtig verhielt.

Mittlerweile konnten die Ermittler des Landeskriminalamts Wien die mutmaßliche Identität des Tatverdächtigen feststellen. Es handelt sich um einen 35-jährigen moldawischen Staatsangehörigen. Da der Mann den Kriminalisten eine gefälschte rumänische Identitätskarte aushändigte, wird die Richtigkeit der Daten aber noch weiter überprüft.