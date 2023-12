Toter nach Drogendeal in Ottakring: Verdächtiger auf der Flucht

Ein Suchtgiftdeal dürfte in der Nacht auf Sonntag am Lerchenfelder Gürtel komplett eskaliert sein. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, einen 27-Jährigen gegen 4 Uhr in der Früh niedergestochen zu haben.

Offenbar kam es zu einer Auseinandersetzung, als der eine Mann dem anderen Drogen abkaufen wollte. In Folge erlitt das Opfer mehrere Stiche im Oberkörperbereich. Der Vorfall ereignete sich auf offener Straße nach einem Lokalbesuch. Der 27-Jährige war mit seiner Gattin unterwegs, diese blieb offenbar unverletzt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter