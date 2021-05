Tote Frau in Simmering: Ehemann enthaftet

Nachdem am Mittwoch in Wien-Simmering die Leiche einer 36-jährigen Frau in einer Wohnung gefunden wurde, liegt nun ein Obduktionsergebnis vor.

Laut Gerichtsmedizin konnte der Verdacht eines "möglichen Fremdverschuldens weder ausreichend bestätigt noch definitiv ausgeschlossen" werden. Aus diesem Grund wurde der 44-jährige Ehemann der Frau, der noch am gestrigen Mittwoch festgenommen wurde, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien aus der Haft entlassen.

Das Landeskriminalamt Wien erklärte jedoch, dass die Ermittlungen weiterlaufen würden.

Verletzungen im Halsbereich

Am Mittwoch um 5.30 Uhr wurde die Polizei von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung wegen eines Todesfalls in eine Wohnung in Wien-Simmering in der Kaiserebersdorfer Straße gerufen. Die tote 36-jährige Frau wies Verletzungen im Halsbereich auf. Ebenfalls in der Wohnung befand sich ihr Ehemann, ein 44 Jahre alter Serbe.

Fremdverschulden konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Ehemann hatte aus dem Fenster um Hilfe gerufen, woraufhin die Rettungskräfte in der Wohnung die tote Frau gefunden hatten.