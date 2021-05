Mordalarm in Simmering: Frau mit Halswunden tot aufgefunden

Möglicherweise kam es am Mittwochmorgen erneut zu einem Femizid in Wien: In den Morgenstunden wurde die Polizei vom Rettungsdienst wegen eines Todesfalls in eine Wohnung in Wien-Simmering verständigt. Die tote 36-jährige Frau wies Verletzungen im Halsbereich auf. Ebenfalls in der Wohnung befand sich der 44-jährige Ehemann der Frau, ein 44 Jahre alter Serbe. Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Ehemann wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die genaue Todesursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen und wird eine Obduktion klären.

Mehr in Kürze